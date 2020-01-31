Ученые назвали способ избежать рака легких

Отказ от курения может активизировать рост здоровых клеток и устранить мутации, приводящие к раку легких, которые, как считалось ранее, навсегда остаются даже у бывших курильщиков. К такому выводу пришли ученые из Института Сэнгера и Университетского колледжа Лондона. При этом, согласно результатам исследования, позитивные процессы наблюдались даже у 70-летних пациентов, бросивших курить.

Эксперты установили: когда человек отказывается от вредной привычки, то клетки, которые не были повреждены в результате курения, начинают замещать клетки с генетическими мутациями.

В исследовании ученые использовали ткани 16 человек - курящих, некурящих и бросивших курить. 96% клеток в легких курильщиков имели генетические изменения, которых не наблюдалось у некурящих, а 25% клеток имели как минимум одну мутацию, связанную с риском возникновения онкологического заболевания. В то же время, в образцах тканей людей, которые бросили курить, наблюдалось в четыре раза больше здоровых клеток в дыхательных путях, чем у людей, продолжавших курить, пишет Nature.