Брошенных в Шереметьево детей передадут бабушке

Двух мальчиков, брошенных отцом в аэропорту Шереметьево, в ближайшее время передадут бабушке и дедушке в Комсомольск-на-Амуре.

Министр по делам социальной защиты населения Хабаровского края Светлана Петухова сообщила, что детей передадут родственникам уже на этой неделе. Их сначала переправят самолетом в Хабаровск, а затем поездом или автобусом доставят в Комсомольск-на-Амуре. Петухова заявила, что пакет документов для этого уже готов, и детей в поездке будут сопровождать работники соцзащиты.

«Власти обеспечат доставку детей… их никто в обиду не даст», - передают слова Петуховой РИА Новости.

По словам краевого министра, главная задача специалистов соцзащиты – именно в том, чтобы вернуть детей в кровную семью. При этом она отметила, что у бабушки и дедушки, готовых взять к себе ребят, условия для жизни детей хорошие.

Напомним, двух мальчиков 2011 и 2014 годов рождения их отец оставил в аэропорту Шереметьево с рюкзаком, в котором были их документы и копия паспорта отца. Также там была записка, в которой отец ребят просил поместить их в приют, так как сам не имел средств для содержания семьи. При этом он просил не разлучать братьев и обещал позднее забрать их. Правоохранительные органы нашли мужчину на следующий день. Он сказал, что проявил малодушие и попросил прощения у детей. На мужчину завели уголовное дело по статье «оставление в опасности».

Мальчиков сначала поместили в одну из столичных больниц, затем было решено вернуть их родственникам. Согласие взять ребят к себе выразили мать и бабушка с дедушкой по материнской линии. При этом у матери мальчиков сейчас другая семья, и отношения с первыми детьми она не поддерживала длительное время.

По словам женщины, общаться с детьми ей запрещал бывший муж – отец ребят, - к тому же он ее избивал. Заявления о насилии в семье сейчас проверяют правоохранительные органы.