В Кремле назвали коронавирус поводом для специальных мер

В Кремле обеспокоились ситуацией с распространением коронавируса. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что угроза, несмотря ни на что, сохраняется, и это является поводом для специальных мер.

«Проблема признана широко и официально, более того, ВОЗ проблема признана, поэтому, безусловно, это та проблема, которая вызывает серьезную озабоченность. Слава богу, на настоящий момент не выявлено случаев заражения коронавирусом в РФ, но угроза действительно сохраняется», - заявил представитель Кремля.

В полночь 31 января вступили в силу ограничения, принятые российским правительством с целью профилактики нераспространения вируса на территории страны.