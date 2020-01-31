В Кремле продолжат изучать «сделку века» по Ближнему Востоку

В Кремле продолжат анализировать озвученную президентом США Дональдом Трампом «сделку века», которая призвана урегулировать арабо-израильский конфликт на Ближнем Востоке.

Как отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, документ достаточно объемный и сложный, а для его анализа потребуется время.

«Мы продолжаем анализировать план. Мы внимательно отслеживаем, как формулируется позиция непосредственных участников этой так называемой сделки. Но, безусловно, документ достаточно сложный, объемный, поэтому требуется время для его анализа», - заявил Песков.

Глава Белого дома в минувший вторник анонсировал комплекс мер, которые, по его словам, должны положить конец многолетнему противостоянию Израиля и Палестины. «Сделка века» Трампа предполагает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль должен сохранить контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей.

В Палестине инициативы официального Вашингтона резко раскритиковали, в остальном мире идеи Трампа также восприняли неоднозначно.

Накануне глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху рассказал о сделке президенту России Владимиру Путину. Беседа состоялась в ходе визита политика в Москву.