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Аксенов отреагировал на отказ подать в отставку главы горсовета Керчи

Александр Чеков
12:04 31.01.2020
Глава Крыма потребовал поставить точку в скандале.
Аксенов отреагировал на отказ подать в отставку главы горсовета Керчи
© Фото: Kremlin Pool, Globallookpress

Отзыв  заявления об увольнении председателя городского совета Керчи Маи Хужиной глава Крыма Сергей Аксенов назвал «самодурством и ересью».

 «Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает», – цитирует его РИА Новости.

Кроме того, Аксенов потребовал немедленно поставить точку в скандале вокруг Хужиной, возникший после того, как она и местные депутаты вручили пожилым людям медали и «символический хлеб».

Глава Крыма добавил, что если Хужина и ее заместитель не уйдут в отставку, он сам займется эти вопросом.

Глава Керчи, ее заместитель и еще несколько городских чиновников 27 января посетили 11 керчан, переживших блокаду Ленинграда. Фотографии торжеств были опубликованы на сайте горсовета Керчи.

Однако общественность возмутилась запечатленному на фотографиях явному контрасту между чиновницами в дорогих шубах и простыми стариками, а в Госсовете республики данную акцию посчитали кощунственной.

Ранее, Хужина написала заявление об отставке, однако передумала, назвав это решение сиюминутной слабостью.

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