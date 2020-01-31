В Индии застрелили взявшего в заложники более 20 детей мужчину

В Индии полиция застрелила взявшего в заложники более 20 детей мужчину, а перед этим жители села устроили самосуд над его женой.

Отмечается, что злоумышленник пригласил детей на день рождения своей дочери, после чего закрылся с ними в доме и стал угрожать взорвать бомбу, если ему не дадут новое жилье. Всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин.

При этом возмущенные односельчане ворвались в дом злоумышленника и насмерть забили камнями его жену.

Полиция пыталась начать переговоры, но мужчина открыл огонь. В результате, злоумышленник удерживал заложников 9 часов. В результате штурма его застрелили.

Власти сообщили, что мужчина психически болен и ранее его приговорили к пожизненному за убийства, но суд отпустил его под залог.

Ранее, 23 января, неизвестный мужчина открыл стрельбу на первом этаже бизнес-центра «Эребуни-плаза» и захватил заложника.