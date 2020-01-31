Опубликованы первые кадры с места штурма квартиры с оружием в Нижнем Новгороде
На улице рядом с домом находятся несколько автомобилей полиции и пожарный расчет, правоохранители дежурят по периметру дома.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
«Звезда» публикует первые кадры с места штурма квартиры со схроном оружия в Нижнем Новгороде.
На улице рядом с домом находятся несколько автомобилей полиции и пожарный расчет. Правоохранители дежурят по периметру дома.
Эвакуированные жители дома и случайные свидетели происходящего находятся рядом с полицейскими. Доступ к дому им временно запрещен.
Ранее сообщалось об удачном штурме спецназом квартиры с забаррикадировавшимся в ней мужчиной. Владелец жилья принял решение не вступать в диалог с сотрудниками полиции, обнаружившими в нем хранилище оружия.