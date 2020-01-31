Корреспондента «Звезды» задержали в аэропорту Вильнюса

Корреспондента телеканала «Звезда» Юлию Шатилову задержали при прохождении паспортного контроля в аэропорту Вильнюса. Сотрудники таможни заявили, что виза журналистки была аннулирована. Как сообщила Юлия, у нее изъяли все документы.

На данный момент известно, что в аэропорт направились сотрудники диппредставительства России в Вильнюсе. Информация об инциденте уточняется.

Корреспондент телеканала «Звезда» готовила материал о литовском поисковике, которому местные власти всячески препятствуют в поиске погибших красноармейцев.