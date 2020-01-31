Число жертв взрыва газа на заводе под Орлом возросло до пяти

Количество погибших в результате взрыва газа на заводе в городе Мценск Орловской области увеличилось до пяти человек. Ранее сообщалось о троих погибших, пострадали четверо. Об этом «Звезде» рассказали в СК по региону.

Отмечается, что на этом заводе производится профессиональное оборудование. ЧП произошло в строящемся цеху.

По факту гибели работников Следственный комитет возбудил уголовное дело.