Число жертв взрыва газа на заводе под Орлом возросло до пяти
По факту гибели людей СК возбудил уголовное дело.
© Видео: МЧС РФ © Фото: ГУ МЧС по Орловской области, «ВКонтакте»
Количество погибших в результате взрыва газа на заводе в городе Мценск Орловской области увеличилось до пяти человек. Ранее сообщалось о троих погибших, пострадали четверо. Об этом «Звезде» рассказали в СК по региону.
Отмечается, что на этом заводе производится профессиональное оборудование. ЧП произошло в строящемся цеху.
По факту гибели работников Следственный комитет возбудил уголовное дело.