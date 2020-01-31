Опубликованы первые кадры с места взрыва на заводе в Орловской области

Опубликованы первые кадры с места взрыва на заводе в городе Мценск Орловской области. По сообщениям экстренных служб региона, в производственном помещении произошел хлопок газовоздушной смеси, в тот момент, когда группа рабочих монтировала очистные сооружения.

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В результате трагедии пять человек погибли на месте, еще четверо пострадали и были госпитализированы в ближайшую больницу, сообщили «Звезде» в пресс-службе регионального главка СК России.

На месте происшествия работают следователи и сотрудники МЧС, которые устанавливают все обстоятельства ЧП.