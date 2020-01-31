СМИ: спецназ взял штурмом квартиру со схроном оружия в Нижнем Новгороде

Спецназ успешно взял штурмом квартиру со схроном оружия в Нижнем Новгороде, в которой забаррикадировался ее вооруженный владелец.

Известно, что в результате проведенной операции СОБР задержал 46-летнего мужчину. Об этом сообщает сайт «Московского комсомольца».

В местном управлении МЧС РФ «Звезде» подтвердили, что подразделения ведомства привлекались по адресу после вызова от сотрудников полиции. Более подробной информации сотрудник не предоставил.

Напомним, накануне в доме якобы произошел взрыв гранаты, и прибывшие на место правоохранители обнаружили в одной из квартир схрон с оружием. Владелец жилья принял решение забаррикадироваться в помещении.