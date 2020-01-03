В Польше дети поставили танцевальный номер о жизни в концлагере
Присутствовавшие в зале замминистра обороны и замминистра образования Польши не сочли постановку странной.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Польше разгорается скандал из-за танцевального номера о жизни в нацистском концлагере. Его поставили в одной из начальных школ. Часть учеников изображала надзирателей, часть - узников, умирающих в газовой камере.
В музее Освенцима, узнав о таком представлении, пришли в ужас и заявили, что взрослым, которые курировали это «не хватает элементарной чувствительности».
Однако присутствовавшие в зале замминистра обороны и замминистра образования Польши не сочли постановку странной. А местный депутат, который тоже был в числе зрителей, отметил, что не видит никаких противоречий, поскольку «дети умирали в концлагерях».
Спектакль не смутил и родителей, один из которых потребовал от Германии выплатить Польше компенсации за действия нацистов.