В Польше дети поставили танцевальный номер о жизни в концлагере

В Польше разгорается скандал из-за танцевального номера о жизни в нацистском концлагере. Его поставили в одной из начальных школ. Часть учеников изображала надзирателей, часть - узников, умирающих в газовой камере.

В музее Освенцима, узнав о таком представлении, пришли в ужас и заявили, что взрослым, которые курировали это «не хватает элементарной чувствительности».

Однако присутствовавшие в зале замминистра обороны и замминистра образования Польши не сочли постановку странной. А местный депутат, который тоже был в числе зрителей, отметил, что не видит никаких противоречий, поскольку «дети умирали в концлагерях».

Спектакль не смутил и родителей, один из которых потребовал от Германии выплатить Польше компенсации за действия нацистов.