Дуров заявил об опасности WhatsApp

В приложении WhatsApp существуют значительные недостатки в шифровании. Об этом в пятницу, 31 января, заявил создатель «Вконтакте» Павел Дуров.

По его словам, уязвимость мессенджера не зависит от операционной системы смартфона.

«Уязвимость WhatsApp существует на устройствах не только с операционной системой iOS, но и на Android и даже на Windows. То есть на всех мобильных устройствах, где установлен WhatsApp», – цитирует его ТАСС.

Дуров добавил, что подобной уязвимости не наблюдается в других мессенджерах, установленных на iOS.

По мнению Дурова, эти недочеты WhatsApp оказали роковую роль в утечке переписки самого богатого человек в мире, основателя компании Amazon Джеффа Безоса и его любовницы Лорен Санчес.

Отмечается, что телефон Безоса был взломан при помощи вредоносного файла, присланного по WhatsApp.

Ранее, 21 декабря, сообщалось, что убытки Безоса в связи с разводом с супругой составили $13,1 млрд.