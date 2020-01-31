СМИ: в Нижнем Новгороде СОБР готовится к штурму квартиры со схроном оружия

В Нижнем Новгороде Специальный отряд быстрого реагирования готовится к штурму квартиры, в который было найдено хранилище с оружием. Как сообщает паблик «112», в ней забаррикадировался мужчина, не пожелавший сдаваться полиции.

По данным СМИ, накануне там якобы взорвалась граната, и прибывшие на место правоохранители обнаружили в квартире схрон с оружием. После этого владелец жилья принял решение не вступать в диалог и закрылся в помещении.

В социальных сетях тем временем публикуют снимки с места происшествия. В комментарии к публикации значится, что жилой дом, в котором произошел инцидент, в данный момент эвакуируют сотрудники экстренных служб.

Официальные источники информацию на настоящий момент не подтвердили. Местные управления МВД и МЧС РФ сведениями об инциденте не располагают.