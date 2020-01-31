На заводе под Орлом прогремел взрыв: есть погибшие

На заводе в городе Мценск Орловской области произошел взрыв. По предварительным данным, три человека погибли, еще четверо пострадали. Об этом «Звезде» сообщили в региональном МЧС.

«Там произошел хлопок газовоздушной смеси в результате монтажа очистных сооружений», - рассказал представитель экстренных служб.

Он уточнил, что ЧП произошло в строящемся цеху. Точные обстоятельства происшествия и гибели выясняются.