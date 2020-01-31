Голикова прокомментировала решение ВОЗ по коронавирусу

В пятницу, 31 января, состоится заседание оперативного штаба, который расмотрит дополнительные меры по профилактике нераспространения коронавируса в России. Об этом рассказала заместитель председателя правительства и руководитель оперативного штаба Татьяна Голикова, комментируя решение ВОЗ.

«31 января состоится заседание оперативного штаба, который рассмотрит дополнительные меры по профилактике и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России», – сообщила вице-премьер.

В четверг, 30 января, состоялось экстренное заседание Чрезвычайного комитета международных медико-санитарных правил, на котором секретариат ВОЗ представил обзор ситуации, сложившейся с коронавирусом в других странах. Известно, что в 18 странах выявлены 83 инфицированных человека, из которых только семеро не ездили в Китай. В трех странах произошло заражение от человека к человеку. Летальных исходов от коронавирусной инфекции выявлено не было.

Всемирная организации признала новый коронавирус чрезвычайной ситуацией международного масштаба. Представитель Российской Федерации поддержал решение ВОЗ. При этом эксперты верят в возможность остановить вспышку смертельной болезни.