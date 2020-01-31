Случаев заражения коронавирусом в России не выявлено

Подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России не выялено. Об этом в пятницу, 31 января, сообщил Роспотребнадзор.

Отмечается, что в России подозрения в заражении вирусом 2019-nCoV были в отношении 236 заболевших, но ни в одном из этих случаев не подтвердились.

«Больных новой коронавирусной инфекцией (2019-nCoV) не зарегистрировано», – говорится в сообщении ведомства.

У большинства заболевших диагностирована респираторная инфекция (31 человек), грипп А (26 человек), грипп В (14 человек), парагрипп (7 человек). остальные больны микстинфекцией (12) и сезонной инфекцией (8).

При этом накануне вечером государственной комиссией здравоохранения КНР зарегистрировано 9720 подтвержденных случаев заболевания, 213 человек умерли.

Ранее 29 января, вице-премьер Татьяна Голикова не исключила риск проникновения коронаврируса в Россию.