Опубликовано видео авиаудара армии Израиля по военным объектам в секторе Газа

Ранее Израиль также наносил авиаудары по сектору Газа . БПЛА и истребители ВВС Израиля уничтожили два бункера, принадлежащих ХАМАС. В Минздраве сектора Газа заявили, что в результате авианалета никто не пострадал.

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