Опубликовано видео авиаудара армии Израиля по военным объектам в секторе Газа
Израильские военнослужащие назвали авиаудар «широкомасштабным».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Армия обороны Израиля нанесла авиаудар по военным целям, размещенным в секторе Газа.
В официальном Twitter ЦАХАЛ сообщается, что удар является ответным на запущенные ХАМАС ракеты и шары с бомбами.
В ролике показаны два крупных взрыва после попадания снарядов по целям. Армия обороны Израиля назвала авиаудар «широкомасштабным».
Ранее Израиль также наносил авиаудары по сектору Газа. БПЛА и истребители ВВС Израиля уничтожили два бункера, принадлежащих ХАМАС. В Минздраве сектора Газа заявили, что в результате авианалета никто не пострадал.