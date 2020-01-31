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Опустевший Ухань: опубликованы кадры из зараженного китайского города

Иван Линдеманн
10:46 31.01.2020
В настоящее время власти КНР планируют вернуть  своих граждан из-за рубежа.
© Видео: MQ1X0G4FMKZaAAa, Twitter © Фото: Keith Tsuji Globallookpress

Число умерших от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, за сутки увеличилось на 42 человека. По последним данным, от нее скончались 213 человек.  Все они являются гражданами Китая.

Выросло и число заразившихся - более 9 тысяч. Примерно у 30 тысяч подозревают наличие заболевания.

Случаи заражения также выявлены в 15 других странах. Из Китая своих граждан уже эвакуировали Россия, США, Япония и Италия.

Бегут из карантинных зон и сами китайцы. В социальных сетях появилось видео того, как в настоящее время выглядит Ухань - город, где и произошла вспышка инфекции. На кадрах на улице нет ни одного человека, магазины пустуют, автомобили не ездят.

В пятницу, 31 января, власти Китая заявили, что хотят вернуть своих граждан из-за границы обратно в зараженный Ухань. По информации Reuters, Пекин уже выделил два рейса. Самолеты отправят в Таиланд и Малайзию.

В Роспотребнадзоре заявили, что, по последним данным, в России случаев заражения коронавирусной инфекцией не выявлено.

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