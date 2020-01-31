Глава горсовета Керчи отозвала свое заявление об отставке

Глава городского совета Керчи Майя Хужина передумала уходить в отставку после скандала с поздравлением живущих в Крыму пенсионеров, переживших блокаду Ленинграда. Глава муниципального образования, ее заместитель и местные депутаты вручили пожилым людям медали и «символический хлеб».

Фотографии торжеств были опубликованы на сайте горсовета Керчи. Общественность возмутилась явному контрасту между чиновницами в дорогих шубах и простыми стариками.

В Госсовете республики данную акцию посчитали кощунственной, а глава Крыма заявил, что принимавшие участие в ней депутаты должны быть лишены мандатов и исключены из партии. В тот же день Хужина написала заявление, однако успела передумать.

«Я отзываю свое заявление, это была сиюминутная слабость», - цитирует ТАСС заявление Хужина.

Комментируя скандал с блокадниками, Майя Хужина заявила, что не видит в случившемся своей вины. Тем более, что дочь одной из ветеранов сообщила, что помимо городской награды и пирога, ее матери вручили букет цветов, поэтому в их семье не таят на власти никакой обиды.