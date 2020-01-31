СК России требует арестовать пермского предпринимателя, в хостеле которого погибли пять человек

«По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья», - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

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