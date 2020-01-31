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СК России требует арестовать пермского предпринимателя, в хостеле которого погибли пять человек

Ян Брацкий
10:23 31.01.2020
Владелец пермского хостела «Карамель» Сергей Щербаков находился в розыске и был задержан в аэропорту «Кольцово» накануне.
© Видео: СК РФ © Фото: Министерство территориальной безопасности Пермского края

Следственный комитет требует арестовать владельца мини-отеля «Карамель» в Перми, где из-за прорыва трубы погибли пять человек. Еще трое получили серьезные ожоги.

Трагедия произошла 20 января, когда в результате неисправности трубопровода помещение мини-отеля оказалось залито кипятком. Коммерсанта Сергея Щербакова накануне задержали в аэропорту Екатеринбурга.

«По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья», - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Следователи продолжают исследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливать других возможных причастных к совершению данного преступления лиц.

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