СК России требует арестовать пермского предпринимателя, в хостеле которого погибли пять человек
Следственный комитет требует арестовать владельца мини-отеля «Карамель» в Перми, где из-за прорыва трубы погибли пять человек. Еще трое получили серьезные ожоги.
Трагедия произошла 20 января, когда в результате неисправности трубопровода помещение мини-отеля оказалось залито кипятком. Коммерсанта Сергея Щербакова накануне задержали в аэропорту Екатеринбурга.
«По данным следствия, в 2016 году Щербаков осуществил незаконную перепланировку принадлежащего его отцу подвального помещения в многоэтажном жилом доме. В последующем он организовал в подвале мини-отель, где оказывал гостиничные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья», - рассказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Следователи продолжают исследование всех обстоятельств произошедшего, устанавливать других возможных причастных к совершению данного преступления лиц.