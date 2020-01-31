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В Калининградской области открылся пункт сбора информации о фронтовиках для проекта «Дорога памяти»

Егор Левин
10:17 31.01.2020
После проверки сведения попадут в мультимедийную галерею, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот».
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

В Калининградской области открыли пункт сбора информации о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти». Принести фотографии своих родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне, может любой желающий. 15 тысяч человек уже это сделали.

Снимки сформируют мультимедийную галерею, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот».

Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Министерства обороны России в специальный раздел, либо передать их специалистам в пунктах сбора.

Длина галереи в «Патриоте» составит 1418 шагов - именно столько дней длилась война. В музее планируется разместить данные о более чем 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.

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