В Калининградской области открылся пункт сбора информации о фронтовиках для проекта «Дорога памяти»
В Калининградской области открыли пункт сбора информации о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти». Принести фотографии своих родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне, может любой желающий. 15 тысяч человек уже это сделали.
Снимки сформируют мультимедийную галерею, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот».
Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Министерства обороны России в специальный раздел, либо передать их специалистам в пунктах сбора.
Длина галереи в «Патриоте» составит 1418 шагов - именно столько дней длилась война. В музее планируется разместить данные о более чем 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.