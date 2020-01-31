В Калининградской области открылся пункт сбора информации о фронтовиках для проекта «Дорога памяти»

В Калининградской области открыли пункт сбора информации о фронтовиках в рамках проекта «Дорога памяти». Принести фотографии своих родственников, принявших участие в Великой Отечественной войне, может любой желающий. 15 тысяч человек уже это сделали.

Снимки сформируют мультимедийную галерею, которую откроют к 75-летию Великой Победы в подмосковном парке «Патриот».

Чтобы принять участие в проекте, необходимо загрузить фото и данные об участнике военных действий на сайт Министерства обороны России в специальный раздел, либо передать их специалистам в пунктах сбора.

Длина галереи в «Патриоте» составит 1418 шагов - именно столько дней длилась война. В музее планируется разместить данные о более чем 33 миллионах участников Великой Отечественной войны.