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«Очень опасная игра»: эксперт озвучила мотив убийства генерала Сулеймани

Анна Касаткина
11:00 03.01.2020
По словам Елены Супониной, ликвидация генерала неизбежно повлечет за собой новый виток насилия на Ближнем Востоке.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: White House Globalookpress

Убийство иранского генерала Корпуса стражей исламской революции Касема Сулеймани стало началом предвыборной кампании президента США Дональда Трампа. Таким образом американский лидер надеется укрепить свои позиции, считает советник директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Елена Супонина.

«Ликвидация Касема Сулеймани в Ираке, судя по всему по возвращению из Сирии, - это очень жесткое начало предвыборной кампании Дональда Трампа. С интересами Америки это мало связано, несмотря на все официальные заявления Белого дома», - сказала она в разговоре со «Звездой».

По словам Супониной, произошедшее приведет к нестабильности в регионе, прежде всего, в зоне Персидского залива.

«Силы, союзные Ирану, во многих странах Ближнего Востока будут мстить за это убийство. Уже начинаются новые протесты в Ираке», - отметила эксперт.

Несмотря на то, что убийство Сулеймани знаменует собой новый виток насилия в регионе, для Трампа все равно важнее его предвыборная кампания, полагает Супонина.

«Он делает ставку на второе президентство и полагает, что так укрепит свои позиции. С международной точки зрения это нарушение законности и это очень опасная игра», - заключила собеседница.

Генерал Сулеймани погиб во время авиаударов в районе международного аэропорта в Багдаде. Пентагон взял на себя ответственность за ликвидацию главы спецподразделения «Кудс», заявив, что Соединенные Штаты предприняли «решительные оборонительные действия». Незаконным убийство Сулеймани назвала спецдокладчик ООН Агнес Калламар, произошедшее также прокомментировали в МИД РФ.

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