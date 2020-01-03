В МИД РФ назвали авантюрным шагом убийство Сулеймани в Багдаде

Москва рассматривает убийство генерала Сулеймани, как авантюрный шаг, который приведет к росту напряженности в регионе.

С таким заявлением выступил российский МИД, комментируя убийство генерала, главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции.

«Москва выражает искренние соболезнования иранскому народу в связи с убийством Сулеймани в результате ракетного удара США в Ираке», - говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Генерал Сулеймани был убит в результате удара в районе международного аэропорта в Багдаде. Кроме этого, пострадали еще 12 иракских военнослужащих.

Пентагон взял ответственность за проведение спецоперации на себя. По информации американского оборонного ведомства, США таким образом якобы предприняли «решительные оборонительные действия».

Между тем в МИД Ирана выразили решительный протест США через поверенного в делах Швейцарии, представляющего интересы Вашингтона, в связи с гибелью Сулеймани.

В Иране из-за смерти Сулеймани объявлен траур, при этом руководство страны пообещало жестко ответить на действия США. Так, аятолла Али Хаменеи заявил, что причастных к смерти генерала ждет жесткая месть.