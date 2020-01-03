«США не готовы к вооруженному конфликту»: эксперт прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Соединенные Штаты не готовы развязать серьезный вооруженный конфликт с Ираном. Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока Станислав Тарасов, комментируя авиаудар, нанесенный по аэропорту Багдада Вооруженными силами США, в результате которого погиб глава спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани.

«Это не первая угроза, которая раздается со стороны США в адрес Ирана, хотя президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что он не намерен развязывать войну с Ираном. И действительно, сейчас американцы по многим соображениям не готовы развязать серьезный вооруженный конфликт непосредственно со своим участием, а действовать чужими руками им до сих пор не удается. Главная их задача заключается в том, чтобы сжать Иран экономическими санкциями и спровоцировать внутриполитические выступления», - объяснил эксперт.

При этом Тарасов отметил, что хотя американцы, скорее всего, не решатся на какие-то «более-менее решительные действия вооруженного типа» против Ирана, Вашингтон будет угрожать Тегерану санкциями, даже не смотря на то, что, по мнению специалиста, такая политика неэффективна.

Говоря о том, какой ответ может последовать со стороны Ирана, эксперт по Ближнему Востоку сообщил, что иранское руководство будет пытаться использовать для ответных действий чужие площадки.

«Могут быть осложнения в районе Газы, а может даже в Афганистане. Но это будет локальное противостояние против США», - уточнил политолог.

Ранее США нанесли авиаудар по аэропорту в Багдаде, в результате чего был убит Касем Сулеймани. Согласно заявлению Пентагона, таким образом Вашингтон якобы предпринял «решительные оборонительные действия». В Иране уже пообещали отмстить Соединенным Штатам за гибель генерала КСИР.