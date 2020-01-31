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Чрезвычайный комитет ВОЗ рассказал, как можно остановить коронавирус

Тамара Астапенкова
00:37 31.01.2020
По мере развития эпидемиологической ситуации, будут меняться стратегия и меры по предотвращению и сокращению распространения инфекции.
Чрезвычайный комитет ВОЗ рассказал, как можно остановить коронавирус
© Фото: Katherine Cheng globallookpress

Распространение новой коронавирусной инфекции можно остановить, при условии, что все страны примут строгие меры по ранней диагностике заболевания, изоляции и лечению инфицированных людей и выявлению всех их контактов. Такое заявление сделали на втором совещании Чрезвычайного комитета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в четверг, 30 января.

«Комитет считает, что распространение вируса можно остановить при условии, что страны примут строжайшие меры для раннего выявления заболевания, изолированию и лечению заболевших людей, отслеживанию их контактов», - говорится в сообщении ВОЗ, опубликованном на сайте организации.

Уточняется, что по мере развития эпидемиологической ситуации, будут меняться стратегия и меры по предотвращению и сокращению распространения инфекции.

Ранее Чрезвычайный комитет ВОЗ признал вспышку нового коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного значения.

По последним данным, во всем мире зарегистрировано 7834 случая инфицирования, из которых 7736 - в Китае. Состояние 1370 человек медики оценивают как тяжелое, 170 заболевших скончались.

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