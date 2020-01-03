Волна эмоций: как участники «Новой Звезды» готовятся ко второму полуфиналу проекта

Все готово ко второму полуфиналу песенного конкурса «Новая Звезда». Участники заканчивают последние приготовления. На сцене и за кулисами – только живой звук. Женя Любич - участница из Петербурга. Ее коктейль успеха - смешение регги и парижского шика.

«Это мелодика, такой у него звук, похожий на французский аккордеон. Мне близка тема Франции. Я там провела некоторое время своей жизни», - признается участница конкурса «Новая Звезда» Женя Любич.

Без инструментов, но на пять голосов поет ивановская группа «Русален». Ребята выступают в стиле «модерн-фолк», они дают вторую жизнь русским народным мотивам. Успеха достигают за счет современной аранжировки, а это сочетание традиций и модерна даже в вокале.

«У нас часть участниц - эстрадники, другая часть - народники. Мы когда поем свои песни, в своих аранжировках, у нас они именно так выстроены. То есть мы показываем разную краску голосов», - объясняют участницы проекта «Новая Звезда».

А вот Лиджи Горяев из Калмыкии - тот, что на отборочном этапе удивлял жюри горловым пением и ржанием лошади, в полуфинале от песен в национальном стиле отказался. Юноша примерил на себя классический образ.

Проект «Новая Звезда» - настоящее шоу, в котором от эмоций скрыться не возможно. Участница из Липецкой области в полуфинале примерила на себя роль мужчины. Мужская песня досталась ей от победителя конкурса авторов, который перед стартом проекта провели создатели шоу «Новая Звезда».

«Когда мне в начале прислали дэмо этой песни, автор сам ее пел, мужским голосом, я не понимала – как, но она мне понравилась. Она необычная, она интересная», - рассказала о своем перевоплощении участница проекта «Новая Звезда» из Липецкой области Мила Шкарина.

Перевоплощаться, но при этом оставаясь собой. С такой задачей справятся только настоящие артисты, ведь зрителя покоряет искренность.

«Чтобы он ничего не придумывал, не делал специально. Чтобы он чувствовал песню, которую поет. Чтобы он понимал о чем он хочет сказать нам», - говорит в своем выступлении член жюри Юлия Савичева.

Каждая песня звучит, как высказывание, а вот будут ли они услышаны? Из 28 участников полуфиналов в финал пройдут только 12, которых отберет компетентное жюри.

Свой выбор могут сделать и телезрители. Линии для смс-голосования откроются сразу после эфира последнего полуфинала 3 января. Все средства от голосования будут перечислены в благотворительный фонд «Измени одну жизнь». Так, одной смс вы можете изменить жизнь не только участника шоу, но и помочь малышам из детских домов обрести семью.

Не пропустите второй полуфинал Новой Звезды сегодня в 21:30 на нашем канале. А еще вы можете принять участие в конкурсе, специально для зрителей. Подробные правила конкурса можно найти здесь.