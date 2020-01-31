Штаб по коронавирусу опроверг слухи о первом зараженном в Москве

Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опроверг информацию о первом инфицированном смертельной болезнью в Москве.

«Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом опровергает информацию паблика и других СМИ о якобы первом случае обнаружения коронавируса в Москве»,- говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора.

Ранее в СМИ появилась информация, что в столице госпитализированы несколько человек с подозрением на коронавирус. По предварительной информации у одного пациента обнаружено смертельное заболевания.

В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой также не подтвердили информацию о первом заболевшем новым видом коронавируса в Москве, сообщает РИА Новости.

Ранее ВОЗ признал вспышку нового вида коронавируса в Китае чрезвычайной ситуаций международного значения. По последним данным в мире уже заболели 7834 человека, большинство из которых граждане Китая.