Американские СМИ назвали пять самых мощных подводных лодок мира. Три из пяти - российского производства.

Вместе с ними в перечень попали две американские субмарины. Все участники списка являются атомными подлодками, уже стоящими на вооружении в своих странах, либо теми, которые вскоре введут в эксплуатацию. Иные образцы не рассматривались ввиду «старости» и списания.

Так, в рейтинге издания the National Interest оказались подлодки проектов 955 «Борей», 667БДРМ «Дельфин» и 885М «Ясень-М». Представителей первого проекта автор статьи назвал «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами». Относящиеся же к проекту «Ясень-М», по его мнению, способны прибыть к восточному побережью Соединенных Штатов на две тысячи километров и нанести с этого расстояния удар.

Сторону США в статье представили подлодки типов «Огайо» и «Колумбия». Начало строительства последних ожидается в 2021 году, а поступление на вооружение - в 2031 году.

Издание полагает, что мощности некоторых подлодок, указанных в перечне, хватит, чтобы уничтожить несколько сотен целей и «стереть в радиоактивный пепел» города.

Ранее сообщалось, что первая стратегическая атомная подлодка «Князь Владимир» нового класса «Борей-А» поступит на Военно-морской флот в 2020 году. Об этом сообщил Главком ВМФ РФ Николай Евменов.