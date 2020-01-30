В Китае не осталось незараженных коронавирусом регионов и провинций

В последнем китайском регионе, ранее не отмеченном коронавирусом 2019-nCoV, зафиксировали первый подтвержденный случай заражения человека. Речь идет о Тибетском автономном районе. Теперь вирус проник во все регионы, провинции, автономные и специальные административные районы и города КНР.

К настоящему моменту число погибших от коронавируса составляет 170 человек, а официальное число случаев заражения - 7711. В тяжелом состоянии находится 31 заболевший. Об этом сообщает Национальный комитет по делам здравоохранения Китая.

Ранее в КНР выделили 4 миллиарда долларов на борьбу с вирусом. В Министерстве финансов страны заявили об активном содействии всех «финансовых органов всех инстанций» работе по профилактике и контролю за вспышкой болезни.