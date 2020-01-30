В Роскачестве сравнили пользу растительного и оливкового масла

Эксперты Роскачества решили узнать, какое масло, растительное или оливковое, полезнее. Они сравнили их по нескольким критериям: состав жирных кислот, количество витамина Е и минеральных элементов.

Выяснилось, что по содержанию омега-3 эти два вида масла равны. Омега-6 (до 74%) больше у подсолнечного масла, у оливкового - от 4 до 20%. Омега-9, наоборот, больше у оливкового - 77% против 16%.

Также подсолнечное масло выигрывает по следующим показателям: содержание токоферола или витамина Е, количество фитостеролов. Все это укрепляет сердечно-сосудистую систему и снижает риск возникновения инсультов и онкологических образований.

Оливковое масло богато фенольными соединениями, которые замедляют старение.

Что касается минеральных веществ, то и в оливковом, и подсолнечном масле их содержание минимально.