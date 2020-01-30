Небензя напомнил авторам «сделки века» о принадлежности Голанских высот

Голанские высоты являются территорией Сирии. Об этом авторам «сделки века» напомнил постоянный представитель России при Организации Объединенных наций Василий Небензя.

Он обратил внимание, что в картах, которые прилагаются к документу, Голаны отнесены к территории Израиля.

«В этой связи мы хотели бы напомнить составлявшему эту карту географу, что мы и резолюция Совета Безопасности 497 не признаем суверенитет Израиля над Голанами», - заявил Небензя.

К тому же, как подчеркнул дипломат, Голанские высоты являются незаконно оккупированной Израилем сирийской территорией.

Во вторник, 28 января, Белый дом обнародовал документ по «сделке века», которая должна разрешить палестино-израильский конфликт. В нем речь идет о границах и статусе Иерусалима, экономическом плане Дональда Трампа, безопасности и пограничных переходах.

В целом, «сделка века» предполагает создание двух государств – арабского со столицей в восточном Иерусалиме и еврейского. Сам Иерусалим, по плану Трампа, останется неделимой столицей Израиля.