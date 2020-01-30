«Граффити Победы»: улицы Краснодара украсили в рамках проекта «Дорога памяти»

В Краснодаре на пересечении улиц Ким и Таманской на стене здания в виде граффити появилась копия знаменитой фотографии «Комбат». Туда ее в рамках проекта «Дорога памяти» «перенесли» юнармейцы.

Школьники пояснили - их работа создана для того, чтобы напоминать горожанам о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

По одной из версий, на оригинальной фотографии изображен младший политрук Алексей Еременко, который после ранения своего командира, повел солдат в атаку.

Акция «Граффити Победы» посвящена не только предстоящему 75-летию Победы, но и проекту Министерства обороны России «Дорога памяти». Это мультимедийная галерея, которая будет представлена в подмосковном парке «Патриот», у Главного храма Вооруженных сил России. Там каждый сможет разместить фотографии своих родных, которые воевали или трудились в тылу. Для этого нужно зайти на сайт «Память народа», заполнить анкету и загрузить информацию.