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«Граффити Победы»: улицы Краснодара украсили в рамках проекта «Дорога памяти»

Иван Линдеманн
07:06 30.01.2020
Мероприятие приурочено к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

В Краснодаре на пересечении улиц Ким и Таманской на стене здания в виде граффити появилась копия знаменитой фотографии «Комбат». Туда ее в рамках проекта «Дорога памяти» «перенесли» юнармейцы.

Школьники пояснили - их работа создана для того, чтобы напоминать горожанам о подвиге народа в годы Великой Отечественной войны.

По одной из версий, на оригинальной фотографии изображен младший политрук Алексей Еременко, который после ранения своего командира, повел солдат в атаку.

Акция «Граффити Победы» посвящена не только предстоящему 75-летию Победы, но и проекту Министерства обороны России «Дорога памяти». Это мультимедийная галерея, которая будет представлена в подмосковном парке «Патриот», у Главного храма Вооруженных сил России. Там каждый сможет разместить фотографии своих родных, которые воевали или трудились в тылу. Для этого нужно зайти на сайт «Память народа», заполнить анкету и загрузить информацию.

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