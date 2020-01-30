В украинском Ивано-Франковске организовали торжественные похороны эсэсовца

В украинском Ивано-Франковске похоронили последнего жившего в этом городе бывшего офицера дивизии СС «Галичина» Михаила Мулика. Он умер на сотом году жизни.

Церемония прощания при участии местных властей проходила в торжественной обстановке. Несмотря на действующий в стране запрет пропаганды нацизма, провожали его десятки человек в форме гитлеровской германии с штандартами СС в руках. При этом местные власти называли Мулика героем-освободителем, почетным гражданином города и даже обещали назвать в его честь одну из улиц Ивано-Франковска.

В еврейском комитете посчитали эту процессию надругательством над памятью и напомнили, что во время войны в городе и его окрестностях бойцы СС и немецкая армия жестоко убили около 50 тысяч евреев.