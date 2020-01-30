Помилованная израильтянка Наама Иссахар освобождена из колонии

Израильтянка Наама Иссахар, осужденная за контрабанду наркотических средств, освобождена из колонии после помилования. Об этом сообщает ФСИН России.

«В связи с указом президента Российской Федерации от 29.01.2020 № 67 о помиловании, Наама Иссасхар освобождена из исправительного учреждения уголовно-исполнительной системы», - говорится в сообщении.

Иссахар частично признала свою вину, и комиссия по вопросам помилования на территории Московской области посчитала целесообразным применение акта помилования в ее отношении. Рекомендацию подписал губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Напомним, Иссахар задержали в столичном аэропорту Шереметьево в апреле 2019 года. Во время пересадки из Дели в Тель-Авив пограничники обнаружили в рюкзаке у девушки наркотическое средство в размере 9,6 грамма. Девушку приговорили к 7,5 годам колонии.

Во время визита в Иерусалим 23 января Владимир Путин вместе с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху встретился с матерью осужденной девушки. Та попросила о помиловании, президент же пообещал, что «все будет хорошо».