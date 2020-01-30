На Дальнем Востоке остановили проекты с привлечением иностранной рабочей силы

Из-за распространения нового вида коронавируса на Дальнем Востоке приостановили проекты, в которые привлечены в качестве рабочей силы иностранцы. Об этом сообщил вице-премьер полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение продлить в пяти регионах Дальнего Востока закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем. О мерах по защите РФ от нового вида коронавируса рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края», - сообщила Голикова.

Заместитель председателя правительства уточнила, что на пунктах пропуска в ближайшие сутки будет проработан режим, который позволит возвращать россиян из Китая, и покидать китайским гражданам пределы РФ.

Ранее стало известно, что с полуночи 31 января Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем, оставляя только поезда Пекин - Москва и Москва - Пекин. Такое решение было принято из-за распространения нового коронавируса.

По последним данным, во всех регионах Китая зафиксированы случаи инфицирования короновирусом, в том числе и в Тибете. Общее число зараженных увеличилось до 7711 человек, из которых 170 скончались.