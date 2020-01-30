Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Вспышка коронавируса в Китае ТЕГИ

На Дальнем Востоке остановили проекты с привлечением иностранной рабочей силы

Тамара Астапенкова
06:10 30.01.2020
В пяти регионах ДФО продлен режим закрытия пунктов пропуска на границе с Китаем.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: flickr

Из-за распространения нового вида коронавируса на Дальнем Востоке приостановили проекты, в которые привлечены в качестве рабочей силы иностранцы. Об этом сообщил вице-премьер полномочный представитель президента в ДФО Юрий Трутнев.

Оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ принял решение продлить в пяти регионах Дальнего Востока закрытие пунктов пропуска на границе с Китаем. О мерах по защите РФ от нового вида коронавируса рассказала вице-премьер Татьяна Голикова. 

«Кроме того, мы приняли решение о продлении закрытия границы по пешеходному и автомобильному сообщению в пяти регионах Дальневосточного федерального округа: Амурская область, Еврейская автономная область, Хабаровский, Приморский и Забайкальский края», - сообщила Голикова.

Заместитель председателя правительства уточнила, что на пунктах пропуска в ближайшие сутки будет проработан режим, который позволит возвращать россиян из Китая, и покидать китайским гражданам пределы РФ.

Ранее стало известно, что с полуночи 31 января Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем, оставляя только поезда Пекин - Москва и Москва - Пекин. Такое решение было принято из-за распространения нового коронавируса.

По последним данным, во всех регионах Китая зафиксированы случаи инфицирования короновирусом, в том числе и в Тибете. Общее число зараженных увеличилось до 7711 человек, из которых 170 скончались.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата29.01.2020, 12:13
В Кремле прокомментировали «сделку века»
Дата30.01.2020, 04:00
Единство стихий: кадры учений по боевому слаживанию под Ставрополем
Дата29.01.2020, 12:34
Слепая зона: стали известны подробности последних секунд жизни Коби Брайанта
Дата13.11.2019, 12:35
«Русские Витязи» получили новейшие Су-35: фоторепортаж
Дата29.01.2020, 13:42
Разработчик: производство Су-57 выводит авиастроение на новый технологический уровень
Дата28.01.2020, 17:53
МО предлагает сделать Победу в Великой Отечественной основой национального самосознания
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Вспышка коронавируса в Китае
06:10 В стране и мире
Видео
На Дальнем Востоке остановили проекты с привлечением иностранной рабочей силы
04:57 В стране и мире
Видео
Китай выделил почти четыре миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
03:15 В стране и мире
Видео
Уже 7711 зараженных: коронавирус выявлен во всех регионах Китая
01:52 В стране и мире
Число погибших от коронавируса в Хубэе увеличилось до 162 человек
23:58 В стране и мире
Видео
Россия ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
07:07 Армия
«Встречи с настоящими людьми»: в Москве прошел творческий вечер актера Гостюхина
07:06 В стране и мире
Видео
«Граффити Победы»: улицы Краснодара украсили в рамках проекта «Дорога памяти»
06:46 В стране и мире
В ДТП с автобусом в Якутии пострадали 13 человек
06:43 В стране и мире
США начали размещать на подлодках новые ядерные боезаряды
06:29 Армия
Видео
«Девятый вал» в Петербурге: моряки провели хоккейный матч с командой журналистов
События дня
События дня
Вспышка коронавируса в Китае
Новое правительство РФ
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Ситуация в Сирии
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Оскорбления и угрозы: опубликовано видео «воспитания» детей в костромском детском саду
Видео
Комплекс ПВО «Панцирь» получил гиперзвуковую ракету
Видео
«Буян» Черного моря: чем опасен новейший МРК «Ингушетия»
Видео
Жители китайской провинции вступили в стычки с полицией, чтобы не пускать в город зараженных
В Германии назвали невероятным подъемом ситуацию с российским сельским хозяйством
Ученые рассказали об угрозах отсутствия снега зимой
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.