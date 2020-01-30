В ДТП с автобусом в Якутии пострадали 13 человек

В Якутии автобус, перевозящий вахтовиков, опрокинулся, съехав с дороги. Происшествие случилось на автодороге «Колыма» в Оймяконском районе, в результате него пострадали 13 человек.

По предварительным данным, около 06.00 часов по местному времени, водитель, управляющий автобусом, по неустановленной причине допустил съезд с дороги. Из-за этого транспортное средство опрокинулось. Три пассажира автобуса госпитализированы, остальных доставили в ближайшую больницу на осмотр.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального управления ГИБДД, на месте происшествия уже работает следственно-оперативная группа, которой предстоит установить причины и обстоятельства ДТП.