США начали размещать на подлодках новые ядерные боезаряды

Соединенные Штаты приступили к оснащению некоторых подводных лодок баллистическими ракетами Trident с ядерными боеголовками малой мощности W76−2. Об этом в опубликованной на сайте Федерации американских ученых рассказал эксперт Ганс Кристенсен.

В своем сообщении он ссылается на данные, полученные в посольстве США. По информации Кристенсена, впервые субмарина под названием Tennessee, которая оснащена такими ракетами, вышла с базы американского флота в Джорджии в конце 2019 года. Она направилась на патрулирование в Атлантический океан.

По оценке эксперта, на подлодке Tennessee новые боеголовки несут одна-две ракеты из 20-ти. Мощность такого средства поражения составляет 5 килотонн.

О создании нового ядерного оружия малой мощности администрация президента США Дональда Трампа сообщила в начале 2018 года. В качестве причин были названы: необходимость сдерживания России и предположительно имеющиеся у нее собственные тактические ядерные заряды.

Официальных комментариев от Пентагона на этот счет пока не поступало.