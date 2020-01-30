Первая остановка: участники уникального перехода Хабаровск-Москва дошли до Биробиджана

Участникам предстоит преодолеть 8 тысяч 492 километра комбинированным способом: на лыжах, снегоходах, армейских мотовездеходах, бронеавтомобилях «Тигр» и велосипедах. Военнослужащие Восточного военного округа пересекут территории 17 субъектов Российской Федерации и примут участие в военно-патриотических акциях. В Биробиджане в честь участников уникального перехода пройдет митинг и выставка военной техники.

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