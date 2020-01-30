В Богоявленском кафедральном соборе прошел молебен о Валерии Халилове

Двадцать девятого января в Богоявленском кафедральном соборе в Москве прошел молебен о руководителе Фестиваля «Спасская башня» Валерии Халилове, погибшем во время крушения самолета в 2016 году.

В этот же день Центральный военный оркестр Минобороны РФ дал концерт, посвященный памяти Халилова. Мероприятие состоялось в Московской консерватории имени Чайковского.

Генерал-лейтенант, дирижер Валерий Халилов являлся автором, идейным вдохновителем и первым музыкальным руководителем военно-музыкального фестиваля «Спасская башня». Его жизнь оборвалась 25 декабря 2016 года в результате авиакатастрофы в Сочи. Помимо Халилова в самолете находился 91 человек, в том числе 64 артиста возглавляемого им ансамбля имени Александрова. Выжить никому из них не удалось.