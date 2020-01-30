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Сотни килограммов тротила в автомобиле и постоянные обстрелы: как боевики пытаются прорваться из Идлиба

Владислав Кустов
05:24 30.01.2020
В Сирии террористы не прекращают обстрел освобожденных населенных пунктов.
Сотни килограммов тротила в автомобиле и постоянные обстрелы: как боевики пытаются прорваться из Идлиба
© Фото: ТРК "Звезда"

Сирийские войска взяли под контроль город Маарет-ан-Нууман в Идлибской зоне деэскалаци. Боевики оставили его, отступая со своих позиций.

Накануне в этом населенном пункте серьезное ранение получила журналистка телеканала Russia Today Вафа Шабруни. Сейчас врачи делают все возможное, чтобы ее спасти.

Обстрелы освобожденных районов происходят практически ежедневно, также боевики не оставляют попыток прорваться из Идлиба. Например, недавно террористы заложили 500 килограммов тротила в автомобиль и попытались с помощью транспортного средства прорвать оборону бригады «Эль-Кудс». В результате атаки погибли девять человек.

Минометные расчеты запрещенных группировок стоят также неподалеку от Хандарата. Стрелять по поселку они не прекращают, несмотря на то, что армии удалось отбросить террористов на два километра.

За январь 2020 года в Сирии от пуль и снарядов боевиков погибли более 120 мирных жителей.

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