США ввели санкции против главы оборонного ведомства Кубы
Санкции были введены за предполагаемые нарушения прав человека, а также за поддержку властей Венесуэлы.
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США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.
Он подчеркнул, что санкции были введены за предполагаемые нарушения прав человека, а также за поддержку властей Венесуэлы.
В список ограничительных мер были внесены двое детей Синтра Фриаса. Санкции представляют собой запрет на въезд в США, добавляет ТАСС.