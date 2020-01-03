США ввели санкции против главы оборонного ведомства Кубы

США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

Он подчеркнул, что санкции были введены за предполагаемые нарушения прав человека, а также за поддержку властей Венесуэлы.

В список ограничительных мер были внесены двое детей Синтра Фриаса. Санкции представляют собой запрет на въезд в США, добавляет ТАСС.