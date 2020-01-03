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США ввели санкции против главы оборонного ведомства Кубы

Наталия Майорова
00:46 03.01.2020
Санкции были введены за предполагаемые нарушения прав человека, а также за поддержку властей Венесуэлы.
США ввели санкции против главы оборонного ведомства Кубы
© Фото: pixabay

США ввели санкции против министра Революционных вооруженных сил Кубы Леопольдо Синтра Фриаса. Об этом сообщил американский госсекретарь Майк Помпео.

Он подчеркнул, что санкции были введены за предполагаемые нарушения прав человека, а также за поддержку властей Венесуэлы.

В список ограничительных мер были внесены двое детей Синтра Фриаса. Санкции представляют собой запрет на въезд в США, добавляет ТАСС.

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