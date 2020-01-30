Китай выделил почти четыре миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом

Финансовые органы Китая выделили около 3,9 миллиарда долларов для борьбы со смертельно опасным коронавирусом. Об этом говорится в сообщении Минфина КНР.

«В соответствии со стратегией ЦК КПК и Госсовета, финансовые органы всех инстанций активно содействуют работе по профилактике и контролю за вспышкой болезни. По состоянию на 29 января 2020 года 17.00 (12.00 мск - прим. ред.) все финансовые учреждения совокупно направили 27,3 миллиарда юаней (примерно 3,9 миллиарда долларов) вспомогательных средств на профилактику и контроль», - информирует финансовое ведомство.

В конце прошлого года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань. Как позже установили специалисты, возбудителем заболевания оказался новый тип коронавируса - 2019-nCoV. К настоящему моменту вирус выявлен во всех регионах Китая. Также болезнь распространилась за пределы Поднебесной. Согласно последним данным, количество зараженных составляет 7 711 человек, 170 человек погибли.