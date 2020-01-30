Владелец «Титаника» подал в суд на власти США из-за столкновения с подлодкой

Глубоководный подводный аппарат «Тритон» с британскими учеными на борту в июле 2019 года столкнулся с обломками затонувшего трансатлантического парохода «Титаник». Власти США все это время держали произошедший инцидент в секрете, сообщает The Daily Telegraph.

Американская компания по подъему затонувших судов RMS Titanic Inc по решению федерального суда США от 1994 года признана «лицом, обнаружившим затонувший легендарный корабль» и получившим эксклюзивное право изучать останки корабля, а также поднимать исторические экспонаты для исследований. Однако это решение не запрещает специалистам из других стран погружаться и изучать лайнер, что и стало поводом для обращения в суд.

Компания RMS Titanic подала иск в отношении Национальной администрации по океану и атмосфере США (NOAA), которая занимается охраной затонувших кораблей. По версии истца, ведомство было осведомлено о глубоководном инциденте, но не проинформировало об этом общественность, что подвергает сомнению ответственность NOAA, а также вызывает ряд тревожных вопросов.

Руководитель британской научной экспедиции Роб Маккаллум, чей аппарат задел «Титаник», признал в суде факт столкновения. Причиной инцидента ученый назвал «сильное и очень непредсказуемое течение», из-за которого был утерян контроль над управлением «Тритоном». Он уточнил, что столкновение было несильным и ущерб, нанесенный легендарному кораблю, был незначительным.