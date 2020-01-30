В России официально разрешили охотиться с луком

В России вступил в силу закон, разрешающий охотится с луком и арбалетом. Согласно документу, лук и арбалет теперь относятся к гражданскому охотничьему оружию.

Иначе - охотничье метательное стрелковое оружие, которое не имеет механизмов фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (лук) и сила дуги которого превышает 27 килограмм-сил, либо имеющее механизм фиксации упругих элементов в напряженном состоянии (арбалет), сила дуги которого превышает 43 килограмм-сил.

Для того, чтобы начать охоту с луком или арбалетом, гражданам РФ придется зарегистрировать оружие в Росгвардии, а также получить охотничий билет и разрешение на хранение и ношение оружия.