Минобороны Судана раскрыло подробности катастрофы Ан-12

Официальный представитель вооруженных сил Судана Амер Мухаммед Ахмед сообщил подробности крушения Ан-12, произошедшего на западе страны в столице региона Дарфур в Эль-Генейне.

Самолет вылетел из аэропорта Эль-Генейне и упал через пять минут после взлета. В результате крушения погибли 18 человек, из которых семь членов экипажа и одиннадцать гражданских лиц, среди них - четверо детей. Об этом сообщает суданское информационное агентство SUNA.

Ранее сообщалось, что Ан-12 упал в пяти километрах от аэропорта, на борту находились 15 человек. Все находившиеся в самолете люди погибли.