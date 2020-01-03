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Минобороны Судана раскрыло подробности катастрофы Ан-12

Тамара Астапенкова
00:40 03.01.2020
Самолет вылетел из аэропорта Эль-Генейне и упал через пять минут после взлета.
Минобороны Судана раскрыло подробности катастрофы Ан-12
© Фото: debriefer.net

Официальный представитель вооруженных сил Судана Амер Мухаммед Ахмед сообщил подробности крушения Ан-12, произошедшего на западе страны в столице региона Дарфур в Эль-Генейне.

Самолет вылетел из аэропорта Эль-Генейне и упал через пять минут после взлета. В результате крушения погибли 18 человек, из которых семь членов экипажа и одиннадцать гражданских лиц, среди них - четверо детей. Об этом сообщает суданское информационное агентство SUNA.

Ранее сообщалось, что Ан-12 упал в пяти километрах от аэропорта, на борту находились 15 человек. Все находившиеся в самолете люди погибли.

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