«Ему нужна поддержка 80 миллионов человек»: эксперт рассказал, зачем Трамп раскрыл детали «сделки века»

Россия не станет препятствовать достижению согласия в вопросе «сделки века».Такое мнение в беседе со «Звездой» высказал израильский писатель, публицист Авигдор Эскин.

«Мы сотрудничаем с Россией очень успешно в Сирии, что касается данной ситуации, то со стороны российского руководства не было и не будет никаких возражений, чтобы по этому плану было достигнуто какое то соглашение. Если палестинская сторона это отвергнет, то, как сказал президент Трамп, это будет их последний шанс. А дальше буду рассматриваться другие возможные решения. Они отвергают это, и тогда, наверно, решением будет постепенное полное присоединение этой территории к Израилю, но предоставление им иорданского гражданства, которое было у них до 88 года», - заявил писатель.