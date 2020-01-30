«Не могут смириться»: российские дипломаты объяснили новые санкции против России

Вашингтон пытается представитель в деструктивном свете прозрачные политические процессы, происходящие в Крыму. Но авторы антироссийских санкций наносят ущерб лишь собственным интересам. Об этом заявили в российском посольстве в США.

«В Вашингтоне по-прежнему верят в то, что путем ограничительных мер смогут подорвать те положительные изменения, которые происходят в Крыму с момента воссоединения с Российской Федерацией», - говорится в сообщении, опубликованном в Facebook диппредставительства.

По мнению дипломатов, в администрации США «не могут смириться с успехами российских властей по всестороннему развитию этого региона». В качестве примера приведен масштабный инфраструктурный проект по запуску прямого автомобильного и железнодорожного сообщения с полуостровом.

«Пытаются в деструктивном свете представить прозрачные политические процессы в Республике, происходящее там укрепление местных органов управления», - заявили в посольстве России в Вашингтоне.

Дипломаты сообщили своим коллегам, что рестрикции не изменят политики России, а ущерб от ограничительных мер коснется лишь интересов авторов антироссийских санкций, которые подрывают основу для взаимовыгодного двустороннего сотрудничества.

В среду, 29 января, Минфин США расширил санкционный список в отношении России, добавив в него семь должностных лиц Крыма, в том числе врио губернатора Севастополя Михаила Развожаева. Также ограничительные меры введены в отношении транспортной компании «Гранд Сервис Экспресс», которая осуществляет железнодорожные перевозки по Крымскому мосту.