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Уже 7711 зараженных: коронавирус выявлен во всех регионах Китая

Тамара Астапенкова
03:15 30.01.2020
Количество погибших от смертельного вируса увеличилось до 170 человек.
Уже 7711 зараженных: коронавирус выявлен во всех регионах Китая
© Фото: Liu Kun, Keystone Press Agency, Globallookpres

Во всех регионах Китая, в том числе и в Тибете, зарегистрированы случаи заражения новым видом коронавируса. Общее число инфицированных увеличилось до 7711 человек, из которых 170 скончались. Приводит данные Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР РИА Новости.

Ранее стало известно, что в центре распространения эпидемии провинции Хубэй число зараженных увеличилось до 4586 человек, 162 из которых умерли.

Председатель КНР Си Цзиньпин назвал сложной и серьезной эпидемиологическую обстановку в стране и заявил, что на борьбу с коронавирусом должны быть брошены все силы, в том числе и армия.

Начиная с полуночи 31 января России ограничивает железнодорожное сообщение с Китаем, оставляя только поезда Пекин - Москва и Москва - Пекин. Такое решения принял оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.

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