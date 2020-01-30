У берегов ОАЭ полыхает нефтяной танкер: видео

Возле берегов Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) загорелся нефтяной танкер. Кадры происшествия опубликовали пользователи социальных сетей.

По данным газеты The National, возгорание произошло примерно в 16:00 по местному времени (15:00 мск). Судно находится в 40 километрах от побережья ОАЭ. Принадлежность судна, его флаг и порт приписки - не установлены.

«Известно лишь то, что танкер находится "в регионе около месяца"», - приводит газета слова представителя Морской торговой организации Соединенного Королевства (МТОСК).

Как, в свою очередь, передает Sky News Arabia, экстренным службам удалось спасти экипаж танкера.